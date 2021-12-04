Colásite Eoin, Hacketstown celebrate their debs

Saturday, December 04, 2021

Photos: Michael O’Rourke

Coiln Kelly and Erin Byrne pictured at the Coláiste Eoin, Hacketstown debs in the Seven Oaks Hotel, Carlow

Adam Smith and Jodi Murphy

Aaron Davis and Anne-Marie Lambert

Thomas Ellis and Niamh Doyle

Emma Daly and Dean Davis

Eoin Connolly Fia Whelan

Ciaran Harmon and Sarah Byrne

Jack Halnon and Danielle Lambe

Jerry Skelton and Leah Browne

Bradley Walsh and Jess Davis

Oisin Foley and Robyn Strahan

Donal Murphy and Niamh OSullivan

Jack Corbin and Dean Davis

Brandon Ryan and Zoe Katus

Mary Mulhall and Thomas Kealy

Sarah Murray and Jack Corbett

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