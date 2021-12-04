Colásite Eoin, Hacketstown celebrate their debs

Saturday, December 04, 2021
Photos: Michael O’Rourke
Coiln Kelly and Erin Byrne pictured at the Coláiste Eoin, Hacketstown debs in the Seven Oaks Hotel, Carlow
Adam Smith and Jodi Murphy
Aaron Davis and Anne-Marie Lambert
Thomas Ellis and Niamh Doyle
Emma Daly and Dean Davis
Eoin Connolly Fia Whelan
Ciaran Harmon and Sarah Byrne
Jack Halnon and Danielle Lambe
Jerry Skelton and Leah Browne
Bradley Walsh and Jess Davis
Oisin Foley and Robyn Strahan
Donal Murphy and Niamh OSullivan
Jack Corbin and Dean Davis
Brandon Ryan and Zoe Katus
Mary Mulhall and Thomas Kealy
Sarah Murray and Jack Corbett
Contact Newsdesk: +353 59 9170100
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Saturday, 04/12/21 - 3:40pm
Saturday, 04/12/21 - 3:31pm
Saturday, 04/12/21 - 3:24pm